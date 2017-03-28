Более 160 млн рублей выделит федеральный бюджет на развитие новосибирского туркластера
«Озерный кластер» на озере Карачи вошел в федеральную целевую программу развития туризма.
«Озерный кластер» на озере Карачи вошел в федеральную целевую программу развития туризма.
НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Федеральный бюджет планирует выделить более 160 млн рублей на развитие туристического «Озерного кластера» на озере Карачи в Новосибирской области. Об этом сообщила журналистам начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития Новосибирской области Анастасия Ивашина.
«В 2017 году на релизацию проекта из федерального бюджета будет направлено 63 млн рублей, в 2018 году — 95,5 млн рублей», — сказала Ивашина.
Она пояснила, что «Озерный кластер» вошел в федеральную целевую программу развития туризма, в рамках которой предоставляется финансирование. Проект должен быть реализован до 2019 года, отметила Ивашина. В настоящее время частный инвестор вложил в него около 860 млн рублей, еще 75 млн рублей выделил бюджет региона.
Как Ивашина сообщала ранее, планируемый объем финансирования «Озерного кластера» сократился с 2,7 до 1,2 млрд рублей
Инвестпроект, реализуемый с 2013 года, предполагает создание в Чановском районе Новосибирской области санаторно- курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов, в частности озера Карачи, лечебная грязь которого содержит много биологически активных веществ. Предполагается, что туристический поток после реализации инвестпроекта составит 440 тыс. человек в год.
Проект предполагает реконструкцию корпусов курорта «Озера Карачи», строительство оздоровительного комплекса, йодобромного бассейна, спортивных площадок.