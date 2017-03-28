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11:40 (мск), источник: ТАСС

Более 160 млн рублей выделит федеральный бюджет на развитие новосибирского туркластера

«Озерный кластер» на озере Карачи вошел в федеральную целевую программу развития туризма.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Федеральный бюджет планирует выделить более 160 млн рублей на развитие туристического «Озерного кластера» на озере Карачи в Новосибирской области. Об этом сообщила журналистам начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

«В 2017 году на релизацию проекта из федерального бюджета будет направлено 63 млн рублей, в 2018 году — 95,5 млн рублей», — сказала Ивашина.

Она пояснила, что «Озерный кластер» вошел в федеральную целевую программу развития туризма, в рамках которой предоставляется финансирование. Проект должен быть реализован до 2019 года, отметила Ивашина. В настоящее время частный инвестор вложил в него около 860 млн рублей, еще 75 млн рублей выделил бюджет региона.

Как Ивашина сообщала ранее, планируемый объем финансирования «Озерного кластера» сократился с 2,7 до 1,2 млрд рублей из-за экономических трудностей. Власти рассчитывали реализовать задуманное с помощью привлечения частных инвесторов, однако новых компаний, желающих вложить средства в кластер, на сегодняшний день не появилось, отметила она.

Инвестпроект, реализуемый с 2013 года, предполагает создание в Чановском районе Новосибирской области санаторно- курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов, в частности озера Карачи, лечебная грязь которого содержит много биологически активных веществ. Предполагается, что туристический поток после реализации инвестпроекта составит 440 тыс. человек в год.

Проект предполагает реконструкцию корпусов курорта «Озера Карачи», строительство оздоровительного комплекса, йодобромного бассейна, спортивных площадок.

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