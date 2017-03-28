«Лукойл» собрался продать иностранцам треть своих АЗС в России

«Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2 тысячами рублей на тонну годом ранее», — цитирует агентство представителя компании «Лукойл».

По его словам, нет оснований считать, что ситуация в течение года улучшится. «Мы не можем компенсировать это ни за счет повышения цен на бензин, хотя повышение в районе 5 рублей на литр помогло бы, ни за счет развития нетопливной группы товаров на АЗС», — констатировал собеседник агентства.

Компания рассматривает возможность продажи части АЗС иностранным инвесторам и фондам — китайским и ближневосточным. Продажа активов, если такое решение будет принято, начнется с «наименее рентабельных регионов»: Брянской, Орловской областей, Центральной России, в том числе несколько АЗС может быть продано в Подмосковье.