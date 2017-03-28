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16:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининградской области заработают новые ТЭС

Для обеспечения энергобезопасности Калининградской области по поручению президента РФ в регионе строятся четыре крупных теплоэлектро-станции. Чтобы организовать передачу с них электроэнергии, АО «Янтарьэнерго» ускоренными темпами ведет масштабные работы по созданию СВМ — схем выдачи мощности.

Трудно даже представить себе размах: в разных районах области предстоит построить 240 километров высоковольтных линий электропередачи к будущим ТЭС, установить 778 опор для этих ЛЭП, заменить оборудование на 12 подстанциях. Такие линейные объекты — самые трудозатратные, сложные и объемные.

Сейчас на всех четырех площадках работают более трехсот человек и свыше ста самосвалов, погрузчиков, автокранов, манипуляторов и другой спецтехники. Эту впечатляющую картину увидели с борта вертолета участ-ники штаба, контролирующего выполнение программы развития и реконструкции электрических сетей Калининградской области до 2020 года. В состав штаба входят представители регионального правительства, силовых структур, подрядных организаций, которые постоянно держат руку на пульсе этого, без преувеличения, революционного обновления всей энергосистемы региона, которое «Янтарьэнерго» реализует уже второй год.

На сей раз штаб заседал прямо на площадке у строящейся ТЭС «Маяковская» мощностью 160 мегаватт под Гусевом. Схема выдачи мощности здесь — в наибольшей готовности. В чистом поле уже вырос огромный бело-голубой куб станции, и, готовясь принять от него энергию, поднимаются ровные ряды ажурных опор ЛЭП. От «Маяковской» пойдут четыре линии общей протяженностью 39 километров, для которых нужно установить 185 таких опор. 85 процентов уже смонтировано, готовы почти все фундаменты для опор, в начале апреля эти работы завершатся, и начнется монтаж провода по всей трассе.

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На остальных станциях — «Талаховской» в Советске, «Приморской» во Взморье, «Прегольской» в Калининграде — тоже, докладывают руководители объектов, все идет по графику.

— По дорожной карте срок завершения наших объектов — текущий год, — поясняет генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. — Срок сдвинут на 6 месяцев, потому что сетевое хозяйство должно быть готово раньше, чтобы предоставить возможность для комплексного опробования электрической линии. Мы планируем, что во втором полугодии такая возможность уже будет. Для этого у нас и работают сотрудники каждый день в поле, без выходных, вахтовым методом, до позднего вечера, за что им огромное спасибо. Мы можем положиться на наших подрядчиков, уверен, что качество их работы, профессионализм, ответственность и опыт позволят нам выполнить поставленную задачу — готовность к концу 2017 года, хотя в нормативах у нас срок — конец 2018-го.

Стройки возле будущих ТЭС — существенная часть тех мас-штабных работ, что ведут сейчас в области энергетики. Но это далеко не все. В программе реконструкции и развития сетей — 28 титулов, и практически все уже в работе. Особое внимание — объектам к футбольному ЧМ — 2018: подстанция «Береговая», от которой будет питаться будущий стадион и весь остров, была построена досрочно — в декабре прошлого года и уже подает на стройку 5 мегаватт из проектных 13.

Подстанцию у аэропорта «Храброво» энергетики обещают запустить раньше установленного срока — в июне, а вторую ее очередь, под промышленный парк, сдать к концу года.

Область вскоре избавится от изношенных немецких, почти 90-летних сетей. На 57-километровой линии 110 киловольт от Советска до Черняховска, которую предстоит заменить, уже устанавливают вахтовый городок. Идет подготовка к реконструкции линии от Светлого до Янтарного, с переводом напряжения с несуществующего в стране класса 60 киловольт на 110 и к замене сетей такого же необычного для России напряжения 0,23 киловольт, на которых «сидят» 2 200 домов в Калининграде.

Присоединить поселки Куршской косы, снабжающиеся из Литвы, к российской энергосистеме, — и эту историческую задачу «Янтарьэнерго» тоже начнет решать в текущем году. Проект проходит госэкспертизу, уже поступает оборудование для прокладки подземной кабельной линии, которая должна быть закончена в следующем году. «Россети», как подчеркнул Игорь Маковский, пошли на беспрецедентное решение напрямую финансировать эти многомиллионные работы.

Прямая речь

Игорь Маковский, генеральный директор АО «Янтарьэнерго»:

— По итогам 2017 года «Янтарьэнерго» станет одним из крупнейших инвесторов на территории Калининградской области и одним из основных налогоплательщиков в бюджеты всех уровней. Объем инвестиций предприятия в региональную экономику в текущем году составит не менее 11 миллиардов рублей. Уже сейчас, на первых этапах реализации программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года, мы создали дополнительно порядка 500 рабочих мест, организовали новое производство оборудования. Таким образом предприятие не только гарантирует условия развития экономики, создавая инфраструктуру, но и реализует социальные задачи.

Кстати

«Янтарьэнерго» обеспечит безопасность проведения футбольного ЧМ-2018 в регионе, создав ситуационно-аналитический центр, который будет координировать работу всех энергообъектов, осуществляющих электроснабжение тренировочных площадок, объектов инфраструктуры и главной футбольной арены во время игр мундиаля. Объекты распределительных сетей оснащают системой удаленного мониторинга, подстанции 330−110 киловольт — системой технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности), посты охраны — средствами материально-технического обеспечения.

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