Калининградцы смогут летать в Крым и Барселону

В этом году расширится внутренняя география полетов. Открываются прямые рейсы в Калугу, через которую также можно будет попасть в Симферополь с короткой пересадкой. Значительно увеличится и число рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Также для калининградских пассажиров открываются и другие международные авиаперевозки.

Александр Корытный, директор аэропорта «Храброво»:

— В этом году из зарубежных перевозчиков расширится сеть зарубежных направлений только за счет чартерных перевозок. Вернется к нам снова испанская компания «Войлинг», которая уже летала в Барселону в прошлом году. С 1 июня начнет летать регулярными рейсами 1 раз в неделю по четвергам до 14 сентября.