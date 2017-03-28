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15:16 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы смогут летать в Крым и Барселону

О перспективах развития воздушной гавани Калининградской области, а также о том, насколько будут востребованы авиарейсы в Варшаву компании «ЛОТ», которая с 5 июня начинает регулярное сообщение с Янтарным краем, рассказал генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

В этом году расширится внутренняя география полетов. Открываются прямые рейсы в Калугу, через которую также можно будет попасть в Симферополь с короткой пересадкой. Значительно увеличится и число рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Также для калининградских пассажиров открываются и другие международные авиаперевозки.

Александр Корытный, директор аэропорта «Храброво»:

— В этом году из зарубежных перевозчиков расширится сеть зарубежных направлений только за счет чартерных перевозок. Вернется к нам снова испанская компания «Войлинг», которая уже летала в Барселону в прошлом году. С 1 июня начнет летать регулярными рейсами 1 раз в неделю по четвергам до 14 сентября.

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