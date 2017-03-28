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17:45 (мск), источник: Новый Калининград

Федеральные власти не дали денег на развитие калининградских технопарков

Калининградские индустриальные и технопарки не получат федеральных субсидий в ближайшие три года. Об этом свидетельствует постановление правительства страны, опубликованное во вторник на сайте кабинета министров.

Согласно документу, из бюджета 15 технопаркам в 13 регионах страны будет в ближайшие три года выделено 7 млрд рублей. При этом распределение средств на 2017−2019 годы, как сказано в пояснительной записке к постановлению, было сформировано с учётом прогнозов субъектов Федерации о ежеквартальных поступлениях налогов и таможенных пошлин от резидентов индустриальных парков и технопарков в федеральный бюджет.

Отметим, что в данный момент на территории Калининградской области действует один индустриальный парк — «Экобалт», и подготовлены площадки для развития еще двух: «Черняховск» и «Храброво».

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