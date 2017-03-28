Европейский суд признал санкции против «Роснефти» обоснованными
В то же время Европейский суд справедливости указал, что введенные ЕС санкции не могут использоваться для ограничения банковских платежей компании.
В то же время Европейский суд справедливости указал, что введенные ЕС санкции не могут использоваться для ограничения банковских платежей компании.
Европейский суд справедливости (European Court of Justice, ECJ) признал соответствующими требованиям законодательства санкции, введенные властями ЕС против нефтяной компании «Роснефть».
В сообщении ECJ подчеркивается, что у суда не возникло никаких сомнений в законности наложенных Советом ЕС ограничений, а также и то, что ранее заключенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией не является препятствием для введения санкций.
«Важность целей, преследуемых оспариваемыми актами, такова, что оправдывает неблагоприятное воздействие на некоторых операторов. Вмешательство в свободу ведения “Роснефтью” бизнеса и права на собственность не может считаться несоразмерным», — говорится в документе.
В то же время ECJ признал, что ограничения не должны распространяться на обработку банками проводимых «Роснефтью» платежей, так как в документах ЕС говорится лишь о запрете «финансирования и финансового содействия». В суде отметили, что банки оказывают услуги по проведению платежей лишь как посредники, без привлечения собственных ресурсов, и если бы власти ЕС намеревались запретить оказание и этих услуг, то должны были использовать более определенную формулировку, нежели «финансовое содействие».
«В связи с этим суд отмечает, что целью регулирования не является заморозка активов или ограничение перевода средств», — говорится в сообщении ECJ.
Одновременно с этим суд подтвердил, что введенные ЕС санкции запрещают выпуск глобальных депозитарных расписок на акции, выпущенные до вступления санкций в силу.
Ранее адвокат Джо Хейдж из британской юрфирмы Joseph Hage Aaronson (представляет «Роснефть» и в британском суде, и в суде ЕС) сообщал РБК, что решение ECJ станет окончательным и будет обязательным к исполнению во всех странах Евросоюза.