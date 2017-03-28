Аэропорт Сочи вошел в число лучших аэропортов России

По результатам 2016 года в номинации «Аэропорт года» дипломантом стал Международный аэропорт Сочи.

В этом году на соискание звания «Аэропорт года» были выдвинуты московские аэропорты Домодедово и Внуково, аэропорты Сочи, Уфы, екатеринбургский аэропорт Кольцово и новосибирский Толмачево.

Финалисты определялись путем тайного голосования членов экспертного совета премии. При этом учитывались такие параметры, как количество обслуженных пассажиров, число авиационных маршрутов, уровень комфорта аэровокзала и укомплектованность аэропорта высокоэффективным оборудованием.

По итогам 2016 года Международный аэропорт Сочи показал самую высокую динамику роста пассажиропотока среди крупнейших аэропортов страны и вошел в первую пятерку.