Роспотребнадзор предупредил о непригодности питьевой воды в челябинском Троицке
Челябинск. 28 марта.
Челябинск. 28 марта.
Согласно лабораторным исследованиям, в воде увеличено содержание марганца, говорится в сообщении.
Специалисты территориального управления Роспотребнадзора, администрации города и прокуратуры выступили с предложением прекратить водоснабжение с очистных сооружений ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и организовать подвоз доброкачественной воды для местных жителей, сказано в
В настоящее время управление Роспотребнадзора исследует качество воды из городского водопровода, также будет исследована привозная вода, сообщается на сайте.
Отмечается, что весной 2015 года в Троицке также ухудшалось качество воды