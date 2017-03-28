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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор предупредил о непригодности питьевой воды в челябинском Троицке

Челябинск. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит внеплановую проверку в ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» из-за ухудшения качества питьевой воды, сообщается на сайте регионального ведомства во вторник.

Согласно лабораторным исследованиям, в воде увеличено содержание марганца, говорится в сообщении.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора, администрации города и прокуратуры выступили с предложением прекратить водоснабжение с очистных сооружений ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и организовать подвоз доброкачественной воды для местных жителей, сказано в пресс-релизе.

В настоящее время управление Роспотребнадзора исследует качество воды из городского водопровода, также будет исследована привозная вода, сообщается на сайте.

Отмечается, что весной 2015 года в Троицке также ухудшалось качество воды из-под крана. В июне городской суд обязал местную администрацию в течение года провести реконструкцию очистных сооружений. Решение выполнено не было.

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