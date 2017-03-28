Роспотребнадзор предупредил о непригодности питьевой воды в челябинском Троицке

Согласно лабораторным исследованиям, в воде увеличено содержание марганца, говорится в сообщении.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора, администрации города и прокуратуры выступили с предложением прекратить водоснабжение с очистных сооружений ООО «Троицкий Водоканал водоснабжение» и организовать подвоз доброкачественной воды для местных жителей, сказано в пресс-релизе.

В настоящее время управление Роспотребнадзора исследует качество воды из городского водопровода, также будет исследована привозная вода, сообщается на сайте.