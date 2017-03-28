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12:23 (мск), источник: Om1.ru

Омичи теперь будут платить налог на квартиру, исходя из ее кадастровой стоимости

Регион перешел на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Узнать, сколько стоит ваша квартира, можно на сайте Росреестра.

Налог на имущество физических лиц за 2016 год будет исчисляться на территории Омской области на основании кадастровой стоимости объектов.

По данным регионального управления ФНС, налогообложению подлежит 178 962 жилых дома и 578 155 комнат и квартир. В регионе также имеется 2 378 объектов незавершенного строительства, за которые также берется налог.

Отметим, что сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости, значительно превысит тот налог, который платился по инвентаризационной стоимости, причем в некоторых случаях в десятки раз, так как кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной, а инвентаризационная не отражала реальной стоимости домов и квартир. Однако на переходный период с момента ввода новой системы власти будут применять понижающий коэффициент, но платить в любом случае придется больше, чем в предыдущие годы.

Узнать кадастровую стоимость своих объектов жители Омска и области могут на сайте Росреестра, а рассчитать налог на имущество можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Налоговый калькулятор — Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц».

При этом те омичи, у которых есть право на льготу по имущественным налогам, должны самостоятельно заявить об этом в налоговую инспекцию. Причем заявление и подтверждающие право на льготу документы надо представить в налоговую до начала массового расчета налога, то есть до 1 апреля 2017 года.

Подробнее о новой процедуре исчисления налога и льготах можно узнать в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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