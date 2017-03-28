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18:15 (мск), источник: Новая Кубань

В Геленджике снесут недостроенную 15-этажку

Здание простаивает уже почти 40 лет.

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Местные власти приняли решение ликвидировать недострой после многочисленных жалоб горожан. Работы по его разбору должны закончиться в конце следующего месяца.

Известно, что изначально это здание должно было стать санаторием, однако этого не случилось. Дом так и остался стоять недостроенным. В итоге его территория стала местом сбора различных уличных художников и экстремалов, сообщает телеканал «Кубань 24».

На территории Краснодарского края идет активная борьба не только с долгостроями, но и с незаконными сооружениями. Ни один такой дом не получил нужное разрешение от властей за последние два года.

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