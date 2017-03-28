Власти Калининграда решили одновременно закрыть два моста, ведущих на Остров

Как выяснилось, сдача объекта переносится с лета на осень. Таким образом, путепроводы будут недоступны в течение 3−4 месяцев.

Сейчас стройплощадка Высокого моста разворачивается на двух уровнях, один из которых ниже уровня реки. Рабочие трудятся в котловане на глубине 7 метров. Проникновению воды препятствуют установленные вплотную друг к другу шпунты. Техника разбивает одну из четырёх опор.

Максим Носов, руководитель проекта:

— Мы столкнулись с достаточно высокой прочностью бетона. Поэтому темпы строительства немного снизились. Сейчас уже разобрали бетонную опору. Погрузили 22 сваи длиной 28 метров и готовимся к бетонированию ростверка. Также ведутся работы по погружению шпунта на опоре № 3.

Реконструкция затягивается. Открыть путепровод планировали в июле, но сейчас сдачу объекта наметили на октябрь. Перенос окончания работ так же связан с внесением изменений в проект. Тем временем откладывать ремонт Деревянного моста нельзя, отметил Александр Ярошук. Городские власти уже приняли решение закрыть его. Движение ограничат в конце весны.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Ремонт будет проводиться около 8−9 месяцев. Сейчас мы ищем оптимальный вариант, чтобы было удобно для жителей по съезду на личном транспорте. Будет организован общественный транспорт через мост Юбилейный.

Этот путепровод может стать для жителей Острова единственной транспортной связью с городом. Мосты Высокий и Деревянный одновременно будут недоступны в течение всего лета. Чтобы минимизировать неудобства для калининградцев, администрация в ближайшие недели разработает альтернативную схему движения.