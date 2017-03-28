Собянин отметил рост производства в московской промышленности

Статус промышленного комплекса присвоили двум предприятиям — АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии получил статус технопарка. Соответствующее распоряжение приняли на заседании президиума правительства 28 марта 2017 года.

В целом за прошедший год московская промышленность выросла на 3 процента, а инвестиции в основной капитал на 0,7 процента и достигли 1,7 триллиона рублей.

Всего в столице будет действовать 52 территории с особым статусом и налоговыми льготами — 24 промышленных комплекса и 28 технопарков. На них размещены свыше 1450 крупных, средних и малых предприятий, где трудится 70 тысяч человек.

Правительство Москвы с 2012 года формирует комплексную систему поддержки предприятий и инвесторов. Главные инструменты поддержки технопарков и промкомплексов — налоговые льготы и снижение ставок арендной платы за землю. Льготы позволяют предприятиям и инвесторами снизить нагрузку по платежам в городской бюджет на 10−25 процентов по сравнению с «обычным» уровнем.

При этом технопарки и промкомплексы должны соответствовать требованиям законодательства и принимать обязательства. Среди этих обязательств — рациональное использование земельных участков, инвестирование в развитие производства и обеспечение его экономической эффективности; выплачивать достойную заработную плату работникам.

Поддержка технополисов и промкоплексов стала одним из ключевых факторов развития московской промышленности. За 2016 год промышленное производство в столице выросло на три процента. Объем инвестиций в экономику города увеличился на 0,7 процента и составил 1,7 триллиона рублей.