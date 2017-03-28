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13:13 (мск), источник: NewsKo

В Перми на ул. Теплопроводной построят приют для животных

На заседании Пермской городской думы с докладом об отлове, транспортировке, учёте, регистрации, содержанию, лечению, стерилизации, эвтаназии беспризорных животных выступил начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Андрей Ярославцев.

По его словам, в долгосрочных планах муниципальных властей — строительство нового приюта для безнадзорных животных. Площадка для этого зарезервирована на ул. Теплопроводная, 3 и размещается в районе ул. Промышленной в Индустриальном районе. Земельный участок находится в собственности города. Для строительства приюта потребуется 56−58 млн руб. Эти средства в бюджет не заложены.

Он также отметил, что в 2016 году на отлов, транспортировку, учёт, регистрацию, содержание, лечение, эвтаназию, стерилизацию безнадзорных животных было потрачено 18 млн руб., выделенных из городского и краевого бюджетов. стерилизацию безнадзорных животных было потрачено 18 млн руб., в городском бюджете — 17 млн руб. Все эти деньги предназначены на отлов и содержание 2040 животных.

«Мы не первый год выслушиваем отчёт о выделении денег на питание, улучшение условий жизни для беспризорных собак, но проблема не решается. На каждый депутатский приём приходят люди с жалобами на диких собак. Возвращая собак в места их обитания, их на улицах становится всё больше и больше. И получается, что город не для людей, а для собак. Может, проблему надо решать кардинально, стабилизировать численность собак?», — поинтересовался депутат Арсен Болквадзе.

Андрей Ярославцев заметил, что число укушенных животными снизилось. А сигналов об укусах стерилизованными, чипированными и выпущенными на волю собаками совсем не поступало.

Депутат Сергей Захаров парировал, что тем не менее случаи нападения беспризорных собак на людей не прекратились.

«Денег из бюджета выделяется больше, а проблема не решается. Есть ли расчёты, сколько стоит отлов и содержание всех собак?», — спросил он.

Ярославцев признался, что таких расчётов нет. Но от метил, что, если в 2009 году зафиксировано 1 тыс. 723 укушенных, то в 2014 году меньше 1 тыс. 43 человека.

«В 2015 году отлов животных прекратился и мгновенно выросло количество нападений на людей, — сообщил чиновник. — Вопрос беспризорных собак комплексный и одним отловом его не решить. Собаки живут там, где есть кормовая база: свалки, магазины. Я бы не с тал торопиться и дождался итогов 2017 года. Потому что сегодня сложно назвать дату, когда вопрос будет полностью решён. Идеальная схема: отлов — эвтаназия — сразу повлекла бы категорическое уменьшение голов на улицах. Но ввести радикальные меры не позволяет Гражданский кодекс, так как эвтаназия применяется к крайне агрессивным и заразным собакам. Поэтому кардинального снижения численности диких собак нам не добиться».

По словам Ярославцева, в апреле ожидается принятие на государственном уровне закона о содержании домашних животных. Документ повлечёт регистрацию собак, обязанность хозяина вакцинировать — серьёзные мероприятия для профилактики безнадзорности. Сейчас в Перми создаётся база беспризорных животных.

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