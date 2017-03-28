В Москве омский Минстрой отчитался о расселении аварийного жилья

Так, по данным ведомства, в прошлом году в омском регионе план по расселению из аварийного и ветхого жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года, был выполнен на 133%. Получили новое жилье около 3,5 тысячи человек, по плану это 149%. Для сравнения можно заметить, в соседней Новосибирской области, по данным фонда, эти показатели равны 134,77% и 134,82% соответственно.

Пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году из средств фонда, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований было направлено свыше 962 млн рублей. На выделенные средства было построено 45,41 тысячи м2 жилья.

Добавим, в рамках программы омичей переселяют в дома по улицам Завертяева и Барнаульской, а также возводится 55 малоэтажных домов на 118 квартир в сельских районах. Всего в Омской области с 2013 года по 1 сентября 2017 года должно быть снесено 1094 аварийных дома общей площадью 169,32 тысячи м2.