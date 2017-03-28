Подрядчик за свой счет отремонтирует улицу Неждановой в Волгограде
Гарантийный ремонт проезжей части по улице Неждановой стартовал в Ворошиловском районе Волгограда.
Гарантийный ремонт проезжей части по улице Неждановой стартовал в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что претензии у заказчика также вызывает качество покрытия в районе транспортной развязки на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, которые было выполнено в 2013 году. «На одной из полос движения образовалась просадка асфальта. В настоящее время движение по ней приостановлено. В адрес подрядной организации направлено предписание с требованием устранить повреждения. В случае отказа вопрос также будет решаться в суде», — подчеркнули в мэрии.