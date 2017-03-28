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18:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Подрядчик за свой счет отремонтирует улицу Неждановой в Волгограде

Гарантийный ремонт проезжей части по улице Неждановой стартовал в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, подрядчик ООО «Волгоградское ДСУ» начало устранять дефекты по решению суда. Ему необходимо завершить работы до 30 апреля 2017 года. «Асфальт начал рушиться из-за отклонения фирмы от проектной документации при ремонте в 2013 году, а также из-за нарушения технологии производства строительно-монтажных работ. Подрядчика обязали устранить выявленные в 2015 году дефекты, однако, по результатам обследования дороги в 2016 году они снова были зафиксированы», — добавили в мэрии.

Добавим, что претензии у заказчика также вызывает качество покрытия в районе транспортной развязки на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, которые было выполнено в 2013 году. «На одной из полос движения образовалась просадка асфальта. В настоящее время движение по ней приостановлено. В адрес подрядной организации направлено предписание с требованием устранить повреждения. В случае отказа вопрос также будет решаться в суде», — подчеркнули в мэрии.

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