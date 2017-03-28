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13:06 (мск), источник: Ведомости

В «Роснефти» разочарованы решением суда ЕС о законности санкций

ПАО «НК «Роснефть» считает решение Европейского суда в Люксембурге, касающегося санкций против нефтяной компании, незаконным, необоснованным и политизированным, говорится в заявлении «Роснефти».

Источник: Reuters

Ранее Европейский суд признал обоснованными санкции ЕС против «Роснефти».

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«Суд отказался признать, что санкции ЕС были приняты в том числе для достижения скрытых целей и в действительности являются способом конкурентной борьбы. Тем не менее суд не смог объяснить, почему ограничения, поводом для которых послужило присоединение Крыма к России, касаются таких вопросов, как доступ нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобыча на арктическом шельфе, разработка трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений», — говорится в заявлении компании.

Компания считает, что санкции, которые были введены против нее странами ЕС, в первую очередь нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать, таким образом, преференции для других игроков на нефтяном рынке.

В «Роснефти» считают, что суд не принял во внимание, что санкции наносят экономический ущерб европейским партнерам российской нефтяной компании, производящим технологическое оборудование, европейским банкам и инвестиционным фондам, которые сотрудничали с «Роснефтью» по кредитным соглашениям и стремились инвестировать в развитие российской нефтяной промышленности. «Однако сложно оспорить тот факт, что санкции бумерангом ударяют по европейской индустрии и финансовому сектору, подчеркивает «Роснефть».

Комментарии
2
Игорь Рогов
Хоть кто-то может возразить Игорю Сечину? У Улюкаева видно не получилось?
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А Б
Любые санкции в отношении РФ и её компаний необходимо осуществлять до тех пор, пока РФ не прекратит вмешательства во внутренние дела Украины.
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