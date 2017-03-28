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13:20 (мск), источник: АиФ Крым

Дороги Симферополя скорее можно назвать направлениями — Бахарев

Глава администрации Симферополя рассказал, что власти надеются не допустить задержек в сроках ремонта дорог.

Из-за множества ям на дорогах Симферополя глава администрации города Геннадий Бахарев назвал их направлениями, передает Крыминформ.

Бахарев заверил, что городские власти надеются не допустить задержек в сроках ремонта дорог, поскольку по всему городу ямы. Он также уточнил, что Совмин Крыма выделил на ямочный ремонт всего 38 млн рублей, что, по мнению Бахарева, ничтожно мало.

«Дорогами их с трудом назовешь, скорее — направления. Никто нам никаких машин больше не давал. Как действовали одной машиной по литому асфальту, так и действуем. Сейчас надеемся, что стабилизация погоды позволит нам выйти на классический ремонт дорожного полона — фреза и укатывание асфальтобетонной смеси», — пояснил глава горадминистрации.

Напомним, что окончить ремонтные работы на дорогах Симферополя планируют в мае 2017 года.

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