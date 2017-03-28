Жизнь взаймы: сколько денег прислали в Молдову гастарбайтеры
Хорошие новости от Национального банка: в Молдове второй месяц подряд сохраняется позитивная тенденция роста денежных переводов.
Хорошие новости от Национального банка: в Молдове второй месяц подряд сохраняется позитивная тенденция роста денежных переводов.
КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Молдове, согласно официальным данным, продолжается тенденция роста денежных переводов. Так, согласно отчету Нацбанка республики, объем трансфертов
Это значит, что во втором месяце этого года в страну поступило 79,03 миллиона долларов США. Как и ранее, негативно на статистике сказались скачки обменного курса по отношению к доллару США. В валютной корзине
Примечательно, что за прошлый год в республику поступило всего 1,079 миллиарда долларов. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Как и прежде основная масса денежных переводов приходит из России, однако, по статистике, их число заметно сократилось.
Согласно данным Центробанка России, по итогам 2016 года объем трансграничных переводов из РФ в Молдову достиг 434 миллионов долларов США, что значительно не дотягивает до позиций годом ранее. Средняя сумма одной операции составила чуть больше 260 долларов.
Таким образом, республика расположилась на 8 строчке среди стран СНГ, опередив по количеству трансграничных операций Беларусь и Туркмению.
На первом месте по этому показателю
В Молдове денежные переводы на протяжении нескольких десятилетий позволяют поддерживать уровень жизни населения страны, а их спад болезненно скажется на нацэкономике государства. Экономисты подчеркивают, что практика «жизнь взаймы» — это не выход для Молдовы. По словам специалистов, на денежных переводах далеко не уедешь, а нужно развивать экономику и собственные источники экономического роста.
Согласно статистике, наиболее зависимы от денежных трансфертов