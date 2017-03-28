Жизнь взаймы: сколько денег прислали в Молдову гастарбайтеры

Это значит, что во втором месяце этого года в страну поступило 79,03 миллиона долларов США. Как и ранее, негативно на статистике сказались скачки обменного курса по отношению к доллару США. В валютной корзине по-прежнему доминирует американский евро. Следом расположились трансферты в долларах и российских рублях.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Молдове, согласно официальным данным, продолжается тенденция роста денежных переводов. Так, согласно отчету Нацбанка республики, объем трансфертов из-за границы в пользу физлиц в феврале 2017-ого превысил показатели годичной давности практически на 8%.

Примечательно, что за прошлый год в республику поступило всего 1,079 миллиарда долларов. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Как и прежде основная масса денежных переводов приходит из России, однако, по статистике, их число заметно сократилось.

Согласно данным Центробанка России, по итогам 2016 года объем трансграничных переводов из РФ в Молдову достиг 434 миллионов долларов США, что значительно не дотягивает до позиций годом ранее. Средняя сумма одной операции составила чуть больше 260 долларов.

Таким образом, республика расположилась на 8 строчке среди стран СНГ, опередив по количеству трансграничных операций Беларусь и Туркмению.

На первом месте по этому показателю по-прежнему остается Узбекистан (2 миллиарда 741 миллион долларов США). Среди «тяжеловесов» — Таджикистан (миллиард 929 миллионов долларов), Киргизия (миллиард 743 миллиона долларов). В пятерку лидеров вошли Украина и Азербайджан. Также Молдову опередили Армения и Казахстан.

В Молдове денежные переводы на протяжении нескольких десятилетий позволяют поддерживать уровень жизни населения страны, а их спад болезненно скажется на нацэкономике государства. Экономисты подчеркивают, что практика «жизнь взаймы» — это не выход для Молдовы. По словам специалистов, на денежных переводах далеко не уедешь, а нужно развивать экономику и собственные источники экономического роста.