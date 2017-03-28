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13:20 (мск), источник: Российская газета

Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии

Министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что перевод бюджетных выплат на карту «Мир» начнется во второй половине 2017 года. Об этом он сообщил 28 марта на ежегодном съезде Ассоциации российских банков.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня заработана национальная система платежных карт, что является уже элементом нашего плана действий. И для повышения распространения, привлекательности национальных платежных инструментов правительством поддерживается законодательная инициатива в части поэтапного перевода заработных плат бюджетников на банковские счета с использованием платежной карты “Мир”», — сказал министр.

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Законопроект о постепенном переводе бюджетных выплат на карту национальной платежной системы сейчас находится в Госдуме. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагал установить срок перевода с января 2018 года.

В то же время руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что предлагает более щадящий режим: с июля 2017 года начать перевод на «Мир» новых зарплатных клиентов-бюджетников и впервые вышедших на пенсию граждан, а для нынешних пенсионеров предусмотреть переходный этап в 2−3 года.

В феврале руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уточнял, что бюджетники смогут отказаться от обязательного перевода выплат на карту национальной платежной системы, если в качестве альтернативы они выберут получение денег в кассе наличными.

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Перевод бюджетников на "Мир" начнется во втором полугодии
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