Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии

«Сегодня заработана национальная система платежных карт, что является уже элементом нашего плана действий. И для повышения распространения, привлекательности национальных платежных инструментов правительством поддерживается законодательная инициатива в части поэтапного перевода заработных плат бюджетников на банковские счета с использованием платежной карты “Мир”», — сказал министр.

Законопроект о постепенном переводе бюджетных выплат на карту национальной платежной системы сейчас находится в Госдуме. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагал установить срок перевода с января 2018 года.

В то же время руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что предлагает более щадящий режим: с июля 2017 года начать перевод на «Мир» новых зарплатных клиентов-бюджетников и впервые вышедших на пенсию граждан, а для нынешних пенсионеров предусмотреть переходный этап в 2−3 года.

В феврале руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уточнял, что бюджетники смогут отказаться от обязательного перевода выплат на карту национальной платежной системы, если в качестве альтернативы они выберут получение денег в кассе наличными.