Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Кулинарные книги могут вас отравить
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
14:44 (мск), источник: ТАСС

Инвентаризация земель сельхозназначения в Новосибирской области завершится в 2018 году

Сейчас она завершена в 12 из 30 районов региона.

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в Новосибирской области должна завершиться к середине 2018 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

«Если не 2017 годом, то серединой 2018 года закончим на всей сельской территории региона инвентаризацию земель», — сказал он, добавив, что сейчас она завершена в 12 из 30 районов Новосибирской области.

По его словам, работа выявила ряд действительно неиспользованных земель, тогда как не один десяток хозяйств в регионе испытывают дефицит в дополнительных площадях для посевов сельхозкультур. «В прошлом году немного, но порядка 2−3 тыс. га неиспользованных земель передали таким собственникам», — отметил Городецкий.

Он добавил, что главная проблема в том, что до сих пор не разработан механизм изъятия земли у недобросовестных пользователей. «Я, не дожидаясь федерального решения, дал задание выработать свои решения в рамках закона», — пояснил глава региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Роснефть" считает решение Европейского суда незаконным и политизированным
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь