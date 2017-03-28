Инвентаризация земель сельхозназначения в Новосибирской области завершится в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения в Новосибирской области должна завершиться к середине 2018 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

«Если не 2017 годом, то серединой 2018 года закончим на всей сельской территории региона инвентаризацию земель», — сказал он, добавив, что сейчас она завершена в 12 из 30 районов Новосибирской области.

По его словам, работа выявила ряд действительно неиспользованных земель, тогда как не один десяток хозяйств в регионе испытывают дефицит в дополнительных площадях для посевов сельхозкультур. «В прошлом году немного, но порядка 2−3 тыс. га неиспользованных земель передали таким собственникам», — отметил Городецкий.

Он добавил, что главная проблема в том, что до сих пор не разработан механизм изъятия земли у недобросовестных пользователей. «Я, не дожидаясь федерального решения, дал задание выработать свои решения в рамках закона», — пояснил глава региона.