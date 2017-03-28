Медведев выделил 558 млн рублей на технопарки в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства РФ.

На проект «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий» в 2017 году правительство выделит 117,71 млн рублей, в 2018 году — 131,61 млн рублей.

На проект Индустриального парка «Промышленно-логистического парка Новосибирской области» в 2017 году ожидается выделение 90,85 млн рублей, в 2018 году — 172,71 млн рублей, в 2019 — 45,83 млн рублей.

Таким образом суммарный объем трансферов на технопарки Новосибирской области до 2019 года составит 558,7 млн рублей.

Всего деньги на технопарки получили 9 регионов.