Медведев выделил 558 млн рублей на технопарки в Новосибирской области
Всего деньги на создание и развитие технопарков получили 9 регионов России, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства РФ.
Всего деньги на создание и развитие технопарков получили 9 регионов России, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства РФ.
Медведев выделил 558 млн рублей на технопарки в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства РФ.
На проект «Создание индустриального парка в сфере биотехнологий» в 2017 году правительство выделит 117,71 млн рублей, в 2018 году — 131,61 млн рублей.
На проект Индустриального парка «Промышленно-логистического парка Новосибирской области» в 2017 году ожидается выделение 90,85 млн рублей, в 2018 году — 172,71 млн рублей, в 2019 — 45,83 млн рублей.
Таким образом суммарный объем трансферов на технопарки Новосибирской области до 2019 года составит 558,7 млн рублей.
Всего деньги на технопарки получили 9 регионов.