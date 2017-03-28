Жители нескольких районов Уфы останутся без воды

Завтра и послезавтра, 29 и 30 марта, «Уфаводоканал» будет проводить ремонтные работы. Отключения горячей и холодной воды коснутся нескольких районов Уфы.

29 марта с 10 до 18 часов отключат воду на ул. Первомайская, 35 и на ул. Ш. Руставели, 24, 26, 26/4.

30 марта с 10 до 18 часов временное отключение воды ждет уфимцев по следующим адресам: на ул. Б. Хмельницкого, 57/1; ул. Вологодская, 34/1 и 38; ул. Бикбая, 11 и 13; ул. Архитектурная, 5.

В этот же день, но уже с 10 до 20 часов воду отключат на ул. Кавказская, 6/3, 6/3а, 6/4, 6/5, 6/6, 6/8, 8/3, 8/4, 8/5. А жителям на ул. Р. Зорге, 62а, 63, 63/1, 63/3, 69/2, 69/3 придется посидеть без воды с 10.30 до 20.30.