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17:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук о сносе дома на Московском проспекте: Всем хочется жить в центре, но так не получается

Безопасность жителей дома на Московском проспекте важнее их желания проживать в центре Калининграда. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук после оперативного совещания во вторник, 28 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Конечно, жители недовольны. Но жизнь человека важнее, чем недовольство граждан. Не дай бог случится трагедия. Всем хочется жить в центре города, но так не получается чуть-чуть, — посетовал Ярошук.

По его словам, в настоящее время власти занимаются переселением граждан, а после этого начнётся снос дома. Градоначальник ещё раз поблагодарил врио губернатора Антона Алиханова за предоставление 48 квартир из манёвренного фонда.

Дом на Московском проспекте, 70 получил повреждение во время землетрясения в 2004 году. Из-за работ на набережной Трибуца в 2015 году трещина увеличилась, жильцы обратились в администрацию Калининграда.

Здание признали аварийным, после чего людям предложили переселиться в помещения манёвренного фонда. Однако они отказались из-за того, что альтернативное жильё находится в непригодном состоянии.

В результате людям предложили временно переселиться в новые квартиры на Сельме и улице Левитана. В конце 2016 года Ярошук заявил, что разрушение дома на Московском проспекте произошло из-за ошибки проектировщиков, которые использовали сваи вдвое короче необходимой длины.

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