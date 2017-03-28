Ярошук о сносе дома на Московском проспекте: Всем хочется жить в центре, но так не получается

— Конечно, жители недовольны. Но жизнь человека важнее, чем недовольство граждан. Не дай бог случится трагедия. Всем хочется жить в центре города, но так не получается чуть-чуть, — посетовал Ярошук.

По его словам, в настоящее время власти занимаются переселением граждан, а после этого начнётся снос дома. Градоначальник ещё раз поблагодарил врио губернатора Антона Алиханова за предоставление 48 квартир из манёвренного фонда.

Дом на Московском проспекте, 70 получил повреждение во время землетрясения в 2004 году. Из-за работ на набережной Трибуца в 2015 году трещина увеличилась, жильцы обратились в администрацию Калининграда.

Здание признали аварийным, после чего людям предложили переселиться в помещения манёвренного фонда. Однако они отказались из-за того, что альтернативное жильё находится в непригодном состоянии.