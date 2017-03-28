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16:52 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: О снижении тарифа на отопление речи идти не должно

Вопрос о снижении тарифов на отопление в областном центре не рассматривается и в ближайшей перспективе рассматриваться не будет, несмотря на резко возросшие платежи населения. Об этом журналистам после оперативного совещания в городской администрации заявил мэр Александр Ярошук, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«У нас на протяжении 7 лет никогда не было установлено экономически обоснованного тарифа. Он и на сегодня экономически не обоснованный. Мы расписали с правительством области дорожную карту — закрытие угольных котельных в ней, например, переводим их на газ. Экономическая составляющая очень существенно улучшится в этих домах. И улучшается ситуация с тарифом, ценой за гигакалорию на предприятии. Но такие мероприятий, которые позволили бы выйти на экономически обоснованный тариф, у нас расписаны на 5 лет вперед. Поэтому сегодня о снижении тарифа речи не должно идти, потому что массу еще нужно сделать помимо угольных котельных, нужно привести в нормативное состояние те теплостанции, которые у нас есть, увеличить их КПД», — сказал градоначальник.

По его словам, речь о снижении тарифов можно будет вести лишь после модернизации системы теплоснабжения в городе. «На сегодняшний день хронически каждый день, каждый месяц в отопительный сезон встает вопрос где найти деньги, чтобы расплатиться с газовиками, с теми кто генерирует тепло. Там цены космические. Но мы четко понимаем что надо сделать в Калининграде по теплоснабжению. Это ряд мероприятий, это миллиарды, но это надо делать. И только потом можно будет говорить о снижении тарифа», — сказал Ярошук.

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