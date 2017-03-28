Страховщики назвали регионы, где цену ОСАГО нужно повысить в 2−6 раз
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2−6 раз необходимо провести в 10 российских городах.
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2−6 раз необходимо провести в 10 российских городах.
При этом в ряде регионов этот коэффициент можно снизить. Такие оценки Российского союза автостраховщиков (РСА) привел в своей презентации исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на страховой конференции.
Как следует из материалов РСА, союз рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе «автогражданки» останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти
Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, в 4,41−6,5 раза. Сейчас коэффициент к стоимости полиса установлен там на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО он должен составлять 5,73−8,45, подсчитали в РСА. В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5,353 тыс. руб. до 34,797 тыс. руб., следует из презентации.
Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94−3,38 раза),
При этом в некоторых других регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент, отмечается в презентации. Например, коэффициент 2 в Москве можно уменьшить до 1,77−1,96, а в
В 2016 году РСА проводил исследование тарифов ОСАГО, используя несколько сценариев расчетов, напомнил Уфимцев. По первому сценарию, если частота страховых случаев останется на прежнем уровне, а средний размер выплаты увеличится на размер инфляции, тариф ОСАГО нужно будет увеличить на 26,24%. В другом сценарии выплата и частота страховых случаев продолжат расти
Коэффициент территории — один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432−4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный — в Крыму и Севастополе (0,6).