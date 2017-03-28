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16:42 (мск), источник: ТАСС

Страховщики назвали регионы, где цену ОСАГО нужно повысить в 2−6 раз

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2−6 раз необходимо провести в 10 российских городах.

При этом в ряде регионов этот коэффициент можно снизить. Такие оценки Российского союза автостраховщиков (РСА) привел в своей презентации исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на страховой конференции.

Как следует из материалов РСА, союз рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе «автогражданки» останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между этими сценариями.

Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, в 4,41−6,5 раза. Сейчас коэффициент к стоимости полиса установлен там на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО он должен составлять 5,73−8,45, подсчитали в РСА. В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5,353 тыс. руб. до 34,797 тыс. руб., следует из презентации.

Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94−3,38 раза), Ростове-на-Дону (в 2,77−3,23 раза), Краснодаре (в 2,47 — 3,02 раза), Уфе (в 1,72−2,02 раза), Мурманске и Челябинске (в 2−2,26 раза), Ульяновске (2,78−3,58 раза), Казани (в 2,06−2,3 раза) и Нижнем Новгороде (2,26−2,68 раза).

При этом в некоторых других регионах ситуация с убыточностью ОСАГО позволяет снизить территориальный коэффициент, отмечается в презентации. Например, коэффициент 2 в Москве можно уменьшить до 1,77−1,96, а в Горно-Алтайске показатель 1,3 можно снизить до 1,12−1,24. В Ижевске, Перми, Череповце, Кемерово, Курске, Великом Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Московской области, по расчетам РСА, требуется незначительное повышение коэффициента.

В 2016 году РСА проводил исследование тарифов ОСАГО, используя несколько сценариев расчетов, напомнил Уфимцев. По первому сценарию, если частота страховых случаев останется на прежнем уровне, а средний размер выплаты увеличится на размер инфляции, тариф ОСАГО нужно будет увеличить на 26,24%. В другом сценарии выплата и частота страховых случаев продолжат расти из-за действий недобросовестных автоюристов, в этом случае тариф ОСАГО нужно будет повысить на 43,52%. Третий вариант является промежуточным между первыми двумя и предполагает повышение тарифа на 35,7%. При этом, если действия по борьбе с автомошенниками не дадут результата, страховщикам для безубыточной работы будет не хватать 64% тарифа.

Коэффициент территории — один из основных параметров, влияющих на стоимость ОСАГО. Для расчета окончательной стоимости ОСАГО он умножается на базовый тариф, который установлен Центробанком в коридоре 3432−4118 руб. (всего в ОСАГО восемь коэффициентов). Территориальный коэффициент ОСАГО также определяется Банком России, максимальный сейчас установлен в Челябинске и Мурманске (2,1), минимальный — в Крыму и Севастополе (0,6).

Комментарии
1
Z
надо корректировать статьи не только уголовного кодекса а не цены на полисы
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