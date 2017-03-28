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14:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на месте цыганского поселка построят «европейский квартал»

В Екатеринбурге на месте части цыганского поселка построят «европейский квартал». Застройщиком выступит компания «Брусника». Компания совместно с голландским архитектурным бюро уже разработала проект планировки нового жилого микрорайона.

Как будет расселяться поселок, в сообщении компании не раскрывается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Брусники», речь идет о территории на юго-западе Екатеринбурга между улицами Московская, Шаумяна и Фурманова, этот треугольный сектор сейчас застроен частными домами и входит в так называемый цыганский поселок, который имеет недобрую славу.

Проект будет реализован на принципах комплексного освоения в рамках концепции развития застроенных городских территорий.

На территории около 27 Га предусмотрено строительство нового жилья, подземных и открытых парковок для автомобилей, коммерческой инфраструктуры на первых этажах, средней общеобразовательной школы и трех детских садов. Концепция основана на модели современного европейского города с переменной этажностью и общественными пространствами для жителей микрорайона и горожан.

Особенности проекта — квартальный тип застройки с закрытыми дворами без машин и переменной высотностью — 7, 9 и 17 этажей, разнообразие архитектурных решений и высотности зданий (башни 25 этажей), выраженные транспортное-пешеходные связи с окружающими городскими территориями, наличие в центре микрорайона нового типа застройки — низкоэтажных одноподъездных домов по типу «урбан-вилла».

Кроме того, через весь микрорайон будет проходить пешеходный бульвар, который станет главной «зеленой» улицей для жителей. Этот ландшафтный коридор объединит в единую систему четыре ключевые точки микрорайона: три площади и центральный зеленый сквер, а также свяжет микрорайон и существующую зеленую зону — парк им. 50-летия ВЛКСМ.

Строительство первой очереди микрорайона начнется в третьем квартале этого года. Проект рассчитан на 12 тыс. жителей (360 000 кв.м жилья). На застройку всего микрорайона потребуется 8−10 лет.

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