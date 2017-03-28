Оплата банковскими картами в автобусах Омска появится в августе

Как ранее сообщал порт Om1.ru, с приходом нового руководителя городского департамента транспорта Алексея Мартыненко было озвучено сразу несколько новшеств, за счет которых планируется осовременить муниципальный транспорт.

Это возможность пополнить электронный проездной с помощью «Сбербанка Онлайн», введение повременного проездного, а также оплата проезда банковскими картами.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации Омска:

— В апреле текущего года у пассажиров появится возможность производить пополнение электронного проездного билета с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». В июне, в связи с внедрением повременного проездного, появится возможность оплаты второй поездки, совершенной в установленный промежуток времени, со значительной скидкой. В августе планируется запуск системы безналичной оплаты проезда бесконтактным способом с использованием различных банковских карт. И в декабре мы предоставим нашим пассажирам возможность расплачиваться картой национальной платежной системы «МИР».

Кроме того, в октябре 2016 года, еще при прежнем директоре департамента Виталии Маслике, было внедрено еще одно новшество — оплата со смартфона по технологии NFC. Однако нововведение «не зашло»: за пять месяцев технологией воспользовались только дважды, и его отменили.