Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Две трети случаев рака объяснили невезением
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
14:39 (мск), источник: Om1.ru

Оплата банковскими картами в автобусах Омска появится в августе

Дептранс готовится ввести возможность безналичной оплаты проезда в муниципальном транспорте.

Как ранее сообщал порт Om1.ru, с приходом нового руководителя городского департамента транспорта Алексея Мартыненко было озвучено сразу несколько новшеств, за счет которых планируется осовременить муниципальный транспорт.

Это возможность пополнить электронный проездной с помощью «Сбербанка Онлайн», введение повременного проездного, а также оплата проезда банковскими картами.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации Омска:

 — В апреле текущего года у пассажиров появится возможность производить пополнение электронного проездного билета с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». В июне, в связи с внедрением повременного проездного, появится возможность оплаты второй поездки, совершенной в установленный промежуток времени, со значительной скидкой. В августе планируется запуск системы безналичной оплаты проезда бесконтактным способом с использованием различных банковских карт. И в декабре мы предоставим нашим пассажирам возможность расплачиваться картой национальной платежной системы «МИР».

Кроме того, в октябре 2016 года, еще при прежнем директоре департамента Виталии Маслике, было внедрено еще одно новшество — оплата со смартфона по технологии NFC. Однако нововведение «не зашло»: за пять месяцев технологией воспользовались только дважды, и его отменили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жены и сыновья омских депутатов «нагрели» бюджет на 400 тысяч
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь