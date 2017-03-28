В Волгограде собираются внедрить единый проездной за 1700 рублей
Волгоградцам предлагают внедрение единого проездного за 1 700 рублей на все виды муниципального общественного транспорта.
Волгоградцам предлагают внедрение единого проездного за 1 700 рублей на все виды муниципального общественного транспорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Разработка предусматривает приобретение предоплаченного количества поездок, которые будут действовать в течение календарного месяца. Так, стоимость пакета в 120 поездок составит 1 700 рублей, то есть чуть более 14 рублей за один проезд. Особенностью проездного станет его универсальность — к оплате его можно будет предъявлять во всех видах городского общественного транспорта», — добавили в мэрии.
Кроме того, предлагаются пакеты в 50 и 30 поездок, а также пакет, который «предусматривает особые варианты пересадки. Две поездки в течение часа будут стоить по 15 рублей каждая, три — по 10 рублей, четыре по 7,5 рубля».
Власти также хотят ввести для местных жителей, редко пользующихся общественным транспортом, и туристов бессрочную сувенирную карту за 115 рублей с предоплаченными пятью поездками на любом виде муниципального транспорта. «Формат и дизайн карты будут представлять интерес для коллекционеров и туристов, она получит особенное исполнение», — добавили в мэрии.