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14:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде собираются внедрить единый проездной за 1700 рублей

Волгоградцам предлагают внедрение единого проездного за 1 700 рублей на все виды муниципального общественного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, во вторник, 28 марта, городская администрация внесла на рассмотрение депутатов гордумы проекты новых пакетов услуг на базе транспортной карты «Волна».

«Разработка предусматривает приобретение предоплаченного количества поездок, которые будут действовать в течение календарного месяца. Так, стоимость пакета в 120 поездок составит 1 700 рублей, то есть чуть более 14 рублей за один проезд. Особенностью проездного станет его универсальность — к оплате его можно будет предъявлять во всех видах городского общественного транспорта», — добавили в мэрии.

Кроме того, предлагаются пакеты в 50 и 30 поездок, а также пакет, который «предусматривает особые варианты пересадки. Две поездки в течение часа будут стоить по 15 рублей каждая, три — по 10 рублей, четыре по 7,5 рубля».

Власти также хотят ввести для местных жителей, редко пользующихся общественным транспортом, и туристов бессрочную сувенирную карту за 115 рублей с предоплаченными пятью поездками на любом виде муниципального транспорта. «Формат и дизайн карты будут представлять интерес для коллекционеров и туристов, она получит особенное исполнение», — добавили в мэрии.

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