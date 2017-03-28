Озвучены цены на авиабилеты по маршруту Калининград — Варшава

Ранее сообщалось, что этим летом 75-местные самолеты из Варшавы будут летать 6 раз в неделю. По понедельникам, вторникам и четвергам вылет из Польши будет осуществляться в 11.05, вылет из Калининграда — в 12.40. По средам, пятницам и воскресеньям вылет из Варшавы планируется в 16.25, вылет из Калининграда — в 18.00. Ориентировочно, время в пути составит 1 час 5 минут.

Как сообщается на официальном сайте перевозчика, перелёт в польскую столицу обойдётся минимум в 3248 рублей, обратно — от 4126 рублей.