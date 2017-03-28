Винодельческий потенциал Крыма представят на отдельной секции ЯМЭФ

Она отметила, что на состоявшейся недавно презентации Ялтинского форума в Каннах вина «Массандры» вызвали восторг и большой интерес со стороны бизнесменов и инвесторов из разных стран мира.

«В связи с этим было принято решение выделить на Ялтинском форуме отдельную секцию для презентации виноградарского и винодельческого потенциала Крыма для возможных инвесторов. Мы примем в этом процессе самое непосредственное участие», — заверила Павленко.

Гендиректор предприятия также добавила, что на этой неделе на одной из крупнейших винных выставок «VinCE Budapest Wine Show» в Венгрии «Массандра» представила 9 образцов своей продукции. Один из них — «Мускат белый Ливадия» — произвел, по словам Павленко, настоящий фурор.

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«Это вино производится на нашем предприятии с 1892 года, с тех пор технология его изготовления не менялась. Известнейшие виноделы и энологи со всего мира были поражены тем, что это вино сделано из муската. Этот виноград растет практически везде, но так, как мускат раскрылся на Южном берегу Крыма, он не раскрывается нигде в мире. Это еще раз подчеркивает богатство и необыкновенность виноградарства и виноделия для нашей земли. Нигде в мире невозможно произвести это вино, кроме как в Крыму», — отметила Павленко.