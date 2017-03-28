Воронежский авиазавод получит серийный заказ на Ил-112 В
Общая потребность силовиков в новых самолетах оценивается в более чем сотню машин.
Общая потребность силовиков в новых самолетах оценивается в более чем сотню машин.
Воронежское акционерное самолетостроительное общество получит заказ на серийное производство легких транспортных самолетов Ил-112 В. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко 28 марта на расширенном заседании совета Общественной палаты Воронежской области.
Как заявил Ревенко, сославшись на представителей Минобороны, заказ для ВАСО будет сформирован уже в ближайшее время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Воронежском авиазаводе ведется сборка первого опытного образца Ил-112В: в ноябре 2016 года специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) завершили сборку фюзеляжа Ил-112, а в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки. На крыло первый Ил-112 В должен встать в июле 2017 года.
ВАСО было выбрано основным производителем легких
Как заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посетивший ВАСО 10 марта, потребность всех силовых структур Российской Федерации в легких