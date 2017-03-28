Воронежский авиазавод получит серийный заказ на Ил-112 В

Воронежское акционерное самолетостроительное общество получит заказ на серийное производство легких транспортных самолетов Ил-112 В. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко 28 марта на расширенном заседании совета Общественной палаты Воронежской области.

Как заявил Ревенко, сославшись на представителей Минобороны, заказ для ВАСО будет сформирован уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Воронежском авиазаводе ведется сборка первого опытного образца Ил-112В: в ноябре 2016 года специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) завершили сборку фюзеляжа Ил-112, а в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки. На крыло первый Ил-112 В должен встать в июле 2017 года.

ВАСО было выбрано основным производителем легких военно-транспортных самолетов Ил-112 В, которые создаются на замену Ан-24 и Ан-26. Ил-112 В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации машины. Его общая грузоподъемность составляет шесть тонн.