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14:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Новое руководство «СК-Фармация» раскритиковали в Астане

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов поднял вопрос о необходимости «СК-Фармации», передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Замглавы НПП «Атамекен» Рустам Журсунов напомнил, что компания «СК-Фармация» была создана по малазийской модели для реализации четырех основных задач.

«Первая — экономия бюджетных средств. Какая экономия бюджетных средств?! В 2010 году 31,3 млрд тенге, в 2016-м, извините, 115 млрд тенге. Причем здесь, по сути, “СК-Фармация” выступает буфером. По нашим расчетам, порядка 9% накрутки. Агентство по делам конкуренции проверило, монополистических доход составил 26,7 млрд тенге. Какая экономия бюджетных средств?! Штраф только 1,3 млрд тенге. Эта задача не выполнена», — возмутился Журсунов на совещании в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

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По мнению представителя НПП, не справилась «СК-Фармация» и с другой важной миссией — поддержкой отечественных фармпроизводителей.

«Посмотрите на жалобы предпринимателей, актюбинские кейсы. Какая экономия бюджетных средств?! Хотя это приоритет правительства», — отметил он.

«Третья задача — это внедрение международных стандартов. У вас все на бумаге проходит. Где электронная торговля, Какая экономия бюджетных средств?! Никаких международных стандартов мы не видим. (…) Две третьих ваших подрядов расходятся на субподряды. И, честно говоря, Какая экономия бюджетных средств?! raquo; — заметил Журсунов.

И в итоге предложил руководству компании представить обновленную стратегию «СК-Фармации».

«Смена руководства произошла, но я хотел бы, чтобы эта работа была содержательной. Мы хотим, чтобы вы вынесли на наше обсуждение стратегию “СК-Фармации” в обновленном виде», — резюмировал спикер.

Напомним, руководитель и четыре управляющих директора «СК-Фармации» были освобождены от занимаемых должностей. Это произошло после резкой критики менеджмента компании президентом Нурсултаном Назарбаевым. «Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно», — на расширенном заседании правительства 3 февраля заявил Елбасы, поручив главе Минздрава выгнать с работы сотрудников «СК-Фармация» и набрать в компанию новый состав.

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