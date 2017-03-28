Бюджетники и пенсионеры на Урале будут получать деньги на новые карты

Карты национальной платежной системы «Мир» готовы принимать 91% банкоматов и 76% POS-терминалов в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом заявила замначальника Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина на совещании губернатора с главами муниципалитетов. По ее словам, тем, кто только вышел на пенсию, деньги на новые карты будут перечислять с 1 июля 2017 года. Бюджетников нововведение должно коснуться до 1 июля 2018 года, а нынешних пенсионеров — до 2020 года.

Всего, по данным на март 2017 года, на территории Свердловской области выпущено чуть более 6 тысяч карт «Мир». Их эмиссию осуществляют три региональных банка, а также филиалы федеральных кредитных организаций. Для сравнения: общее количество пластиковых карт на Среднем Урале составляет примерно 30 миллионов штук.