Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
"Лукойл" хочет избавиться от своего бизнеса в 7 регионах России
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
14:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Бюджетники и пенсионеры на Урале будут получать деньги на новые карты

С июля 2017 года начнется массовый переход свердловчан на национальную платежную систему.

Источник: Reuters

Карты национальной платежной системы «Мир» готовы принимать 91% банкоматов и 76% POS-терминалов в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом заявила замначальника Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина на совещании губернатора с главами муниципалитетов. По ее словам, тем, кто только вышел на пенсию, деньги на новые карты будут перечислять с 1 июля 2017 года. Бюджетников нововведение должно коснуться до 1 июля 2018 года, а нынешних пенсионеров — до 2020 года.

Всего, по данным на март 2017 года, на территории Свердловской области выпущено чуть более 6 тысяч карт «Мир». Их эмиссию осуществляют три региональных банка, а также филиалы федеральных кредитных организаций. Для сравнения: общее количество пластиковых карт на Среднем Урале составляет примерно 30 миллионов штук.

Стоит отметить, что первым среди муниципальных служащих Екатеринбурга 13 марта 2017 года карту «Мир» получил сити-менеджер Александр Якоб, а с июля 2017 года начнется их массовая выдача пенсионерам, бюджетника, получателям социальных пособий. Карты нового образца получат учителя, медики, чиновники, сотрудники МУПов и т. д.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Садоводам: как правильно белить деревья на даче
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь