Александр Сидякин: «Норматив по ОДН в Татарстане — один из самых низких в России»

В ходе своего выступления парламентарий рассказал о законодательных новшествах в системе капитального ремонта и правильном подсчете общедомовых нужд.

«ОДН — это те нужды, которые нужны для функционирования дома, и которыми пользуются все жители: это свет в подъездах, в подвале, функционирование лифта, вода, которая нужна для того чтобы помыть подъезд, полить цветы. И раз в год, когда идет опрессовка, слив воды. Что под ОДН существует де-факто: это все магнитики, пленочки, которые вставляются в счетчики, все неоприборенные квартиры. Все то воровство, которое есть в доме! Все сторонние подключенные объекты, которые не учитываются — с ведома или без ведома управляющей компании. И, собственно говоря, протечки. Это неправильно. ОДН должны лишь то, что де-юре включать в себя», — пояснил порядок законного начисления депутат Госдумы.

Если в жилом доме установлен прибор учета, то разница между его показаниями и показаниями с приборов всех квартир и составляет те самые затраты на общедомовые нужды.

«Все, что сверху — это не ОДН, это “небаланс”, который управляющая компания расписывает по всем жильцам. Но этот “небаланс” — это не проблема жителя, который добросовестно установил прибор учета. Если прибор есть, но потребление по ОДН выше норматива, то все равно жильцы должны платить за общедомовые нужды по нормативу. Потому что это уже проблема управляющей компании, а не жителей», — отметил Сидякин.

По словам депутата, тот самый «небаланс» управляющие компании незаконно раскидывают по жильцам, так как самим оплачивать расходы по ОДН сверх норматива им не выгодно.

«Это просто банальный обман со стороны управляющих компаний. Чтобы покрыть убытки по “небалансу”, они начинают насчитывать в платежки те площади, которые никогда не освещались. Расчет какой — норматив на площадь. У тебя никогда не освещался подвал, балкон, чердак — они туда все это запихали, опять попытались сделать себе в плюс», — поделился возмущением депутат Госдумы.