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17:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Свыше 400 рейсов дополнительно пустят до курортов Черноморского побережья

Добраться на Кубань и в Крым напрямую по воздуху смогут туристы из 20 регионов России.

Источник: min.kurortkuban.ru

Краснодарский край с начала 2017 года уже посетили свыше 1,2 млн туристов. Об этом 28 марта на совещании по подготовке к курортному сезону 2017 года, которое провел в Сочи заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам главы края, основная часть приезжих — туристы горнолыжных курортов Сочи. Увеличение заполняемости средств размещения в зимний период до 80−90% в целом по стране подтвердил и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. В частности, на Кубани, по предварительным подсчетам, количество туристов в зимний сезон выросло на 8% по сравнению с 2016 годом.

Был затронут на совещании и вопрос авиадоступности туристических территорий Краснодарского края к предстоящему летнему сезону отпусков. Как отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, для перевозки туристов из регионов России в места отдыха в Крыму, в Краснодарском крае, к Черноморскому побережью планируется назначить более 400 рейсов из 20 регионов страны.

В целом же в 2017 году предусмотрено субсидирование авиаперевозок по более чем 120 маршрутам, из них 25 — в туристско-рекреационные зоны.

Глава Кубани, в свою очередь, обозначил необходимость наладить авиасообщение с курортами Азовского побережья, для чего нужно восстановить пассажирские перевозки в Ейский аэропорт, который на сегодня используется только для базирования военных самолетов.

Что касается сервиса туристических услуг, то, как сообщил вице-премьер России Виталий Мутко, в 2016 году туризм дал 3,4% ВВП страны, но потенциал у отрасли значительно выше. Между тем, пока на фоне конкурентной среды есть проблемы, это, прежде всего, уровень сервиса и качество услуг, добавил заместитель председателя правительства.

Также, по его словам, большинство проблем возникает из-за высокой доли неконтролируемого туристического потока и компаний, появляющихся на один сезон, которые не заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами. Отпугивает туристов и рост стоимости проживания в высокий сезон.

Добавим, что в 2016 году курорты Краснодарского края приняли 15,8 млн человек, и в 2017 году регион ожидает не меньшее количество отдыхающих, несмотря на открытие Турции и Египта.

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