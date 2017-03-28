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14:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму назначили нового руководителя «Черноморнефтегаз»

Временно исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Прокофьев.

В Крыму на предприятии «Черноморнефтегаз» произошли кадровые перестановки. Поменялось руководство.

— Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым прекращены полномочия Игоря Шабанова как генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз», — сообщает пресс-служба предприятия.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Сергей Прокофьев, ранее занимавший должность первого заместителя.

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