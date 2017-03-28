В Крыму назначили нового руководителя «Черноморнефтегаз»
Временно исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Прокофьев.
Временно исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Прокофьев.
В Крыму на предприятии «Черноморнефтегаз» произошли кадровые перестановки. Поменялось руководство.
— Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым прекращены полномочия Игоря Шабанова как генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз», — сообщает
Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Сергей Прокофьев, ранее занимавший должность первого заместителя.