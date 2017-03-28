Мультимединый парк на Нижегородской ярмарке профинансируют

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам одобрили выделение 141,8 млн рублей на создание исторического парка «Россия — моя история», сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, исторический парк будет расположен в Главном ярмарочном доме на Нижегородской ярмарке. Общая площадь выставки составит 5800 квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории государства XX—XXI вв. ека (с 1914 по 2017 год), истории России в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), также будет присутствовать региональный контент.

В мультимедийном парке планируется поместить купольный кинотеатр, панорамный кинотеатр 360º, кафе, зал. Исторический парк станет филиалом Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, работы должны быть завершены к 1 октября 2017 года.

«На заседании комитета после детального обсуждения мы приняли решение увеличить ассигнования областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка, — сообщил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов. — Данное решение поддержало большинство депутатов».

По его словам, вопрос будет окончательно решен на заседании регионального парламента 30 марта.