Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Мне не грустно, я просто болею: история жизни на антидепрессантах
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: Кончаловский назвал Толкалину "никакой" женой
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
15:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мультимединый парк на Нижегородской ярмарке профинансируют

На создание исторического мультимедийного парка планируется направить 141,8 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам одобрили выделение 141,8 млн рублей на создание исторического парка «Россия — моя история», сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, исторический парк будет расположен в Главном ярмарочном доме на Нижегородской ярмарке. Общая площадь выставки составит 5800 квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории государства XX—XXI вв.ека (с 1914 по 2017 год), истории России в период правления династий Рюриковичей и Романовых (с 862 по 1914 год), также будет присутствовать региональный контент.

В мультимедийном парке планируется поместить купольный кинотеатр, панорамный кинотеатр 360º, кафе, зал. Исторический парк станет филиалом Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, работы должны быть завершены к 1 октября 2017 года.

«На заседании комитета после детального обсуждения мы приняли решение увеличить ассигнования областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка, — сообщил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов. — Данное решение поддержало большинство депутатов».

По его словам, вопрос будет окончательно решен на заседании регионального парламента 30 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дело похитителя 12-летней девочки в Оренбурге отправляют в Пермь
Перевод бюджетников на «Мир» начнется во втором полугодии
Дерипаска готов участвовать в слушаниях в конгрессе США
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Россия заявила об ответных мерах на развертывание ПРО США
«Роснефть» сочла решение Европейского суда политизированным
Лукашенко рассказал о «блестящих» отношениях с Путиным
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Эмансипе и красноармеец: Климова с мужем на съемках сериала Супруги исполнили главные роли в новом костюмированном сериале «Первого канала» — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Уход за кожей головы: 5 вещей, которые никто не делает (и зря) Чтобы волосы росли густыми и сильными, надо бы начать ухаживать за кожей головы. Как это сделать по всем правилам, читайте в нашей статье.
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь