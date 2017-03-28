Мультимединый парк на Нижегородской ярмарке профинансируют
На создание исторического мультимедийного парка планируется направить 141,8 млн рублей.
На создание исторического мультимедийного парка планируется направить 141,8 млн рублей.
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам одобрили выделение 141,8 млн рублей на создание исторического парка «Россия — моя история», сообщили в
По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, исторический парк будет расположен в Главном ярмарочном доме на Нижегородской ярмарке. Общая площадь выставки составит 5800 квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории государства
В мультимедийном парке планируется поместить купольный кинотеатр, панорамный кинотеатр 360º, кафе, зал. Исторический парк станет филиалом Нижегородского государственного
«На заседании комитета после детального обсуждения мы приняли решение увеличить ассигнования областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка, — сообщил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Дмитрий Колыванов. — Данное решение поддержало большинство депутатов».
По его словам, вопрос будет окончательно решен на заседании регионального парламента 30 марта.