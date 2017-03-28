В Челябинске планируют стройку нового спортивного комплекса

Новый спортивный комплекс «Крашер» может появиться в Челябинске в ближайшие годы. Инициатива южноуральского боксера, чемпиона мира Сергея Ковалева получила одобрение на прошедшем во вторник, 28 марта, заседании совета по улучшению инвестиционного климата в городе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Трехэтажное здание, согласно проекту, должно быть построено в районе пересечения улиц Энгельса и Труда. На первом уровне будет находиться парковка, а остальное пространство займут спортзалы. Единовременно комплекс сможет принимать почти сто человек. Работать в нем будут 26 тренеров.

«Проект интересен, он будет давать возможность челябинцам заниматься различными видами спорта. Мы его поддержали. Этот проект актуален, в том числе потому что создает рабочие места», — прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, инвестиционная деятельность является важной составляющей экономики муниципального образования, она в значительной степени определяет перспективу его развития. Вопреки всем сложностям, с которым приходится сейчас сталкиваться российскому бизнесу в Челябинске продолжается ввод новых производств. За 2016 год объем вложений в основной капитал составил порядка 63 миллиардов рублей. Привлечение инвестиций в экономику Челябинска является ключевой задачей в современных экономических условиях.

«В 2016 году в стадии реализации находилось 120 инвестпроектов, — отметил Евгений Тефтелев. — По уже рассмотренным проектам, могу отметить проект логистического комплекса, ООО “КПД и СК”, проект рыбного кластера. Работа с ними будет продолжена».