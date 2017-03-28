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15:28 (мск), источник: Om1.ru

Регулярные рейсы из Омска на курорты Краснодарского края начнутся в июне

Омичи смогут каждую неделю без пересадок летать в Анапу, Геленджик, Сочи и Краснодар.

Омский аэропорт сообщил, что с 16 июня авиакомпания «ИрАэро» начнёт выполнять прямые регулярные рейсы из Омска на курорты Краснодарского края. Полёты будут осуществляться на отечественных самолётах Sukhoi Superjet 100.

Рейсы между Омском и Краснодаром станут выполняться по вторникам.

Из Омска в Анапу можно будет вылететь по средам и пятницам. Обратно из Анапы в Омск — по четвергам и субботам.

Также в Омске станут приземляться и забирать пассажиров самолёты, курсирующие между Иркутском и Сочи, а также Иркутском и Геленджиком.

Рейсы «Иркутск — Омск — Сочи» и «Сочи — Омск — Иркутск» запланированы на воскресенья и пятницы: по утрам — на курорт, по вечерам — обратно.

Самолёт в Геленджик станет летать по вторникам утром, из Геленджика — по вторникам вечером.

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