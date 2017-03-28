В Крыму 13 санаториев выставят на торги

— Сейчас инвесторы самостоятельно подбирают площадку для проекта, а затем обращаются к нам с предложением заключить соглашение и передать им выбранный имущественный комплекс в аренду на 49 лет, — говорит министр экономического развития РК Андрей Мельников. — Кроме того, есть три проекта создания хозяйственных обществ с ГУП РК «Солнечная Таврика». Пока рабочая группа изучает возможность их воплощения, потому что такие проекты являются косвенной приватизацией, и форма ООО не до конца защищает интересы республики.

Из 121 инвестпроекта, которые вошли в активную стадию, к санаторно-курортной отрасли относится больше двух десятков. Например, в Евпатории начата реконструкция санаториев «Юбилейный», «Радуга» и детского лагеря «Пионер», в Алуште — санатория «Ветеран» и пансионатов «Днепр» и «ХИИТовец», а также многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Алуштинский», в Ялте — детского санатория «Ай-Тодор», в Гурзуфе — пансионата «Геолог».

В селе Песчаном Бахчисарайского района база отдыха «Лесник» станет современным рекреационным комплексом. Сразу несколько проектов реализуется в Черноморском районе: в селе Оленевка строят трехэтажную гостиницу, объекты санаторно-курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначения и реконструируют базу отдыха «Жемчужина». В поселке Медведево того же района идет реконструкция базы отдыха «Шахтерские зори», начато создание спортивно-оздоровительного дайв-комплекса на мысе Тарханкут. В поселке Николаевка Симферопольского района предприниматель восстанавливает базу отдыха «Горняк». В Коктебеле идет превращение базы отдыха «Якорь» в современный круглогодичный трехзвездочный комплекс.

В перспективе инвесторам предложат готовые площадки на базе действующих санаториев. Пять из них находятся в Ялте, три — в Алупке, пять — в Евпатории. Все они расположены в привлекательных прибрежных местах, на так называемой первой линии. Но вот сами здания не модернизировали с советских времен, и их большая часть нуждается в капитальном ремонте, а порой сносе и строительстве на их месте новых корпусов. Если привести спальные корпуса и общепит к современным стандартам, санатории смогут круглый год принимать отдыхающих. Но на это нужны немалые средства, которых в бюджете республики просто нет.

— У нас непростая задача — эффективно управлять санаториями на протяжении года, чтобы выйти на самоокупаемость, а затем предложить их инвесторам, — говорит министр. — Сейчас мы формируем инвестпаспорта объектов и, как только завершим эту работу, выставим их на конкурсы. Основными критериями при выборе инвесторов будут объем планируемых вложений, сохранение штата сотрудников и гарантия трудоустройства. В отдельных случаях к ним добавится требование сохранить профиль учреждения, так как мы не хотим, чтобы санатории стали дачами и отелями. И инвесторы должны будут это гарантировать.

Большинство же санаториев, напротив, нуждается в перепрофилировании, потому что имеют противотуберкулезную специализацию. Строили их, чтобы лечить больных из всех 15 республик СССР, что давно уже не актуально. Да и уровень заболеваемости туберкулезом с тех пор, к счастью, значительно сократился, так что теперь нет смысла в таком количестве профильных учреждений.

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