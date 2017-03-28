В Крыму 13 санаториев выставят на торги
Из всех инвестпроектов, планируемых в крымской СЭЗ, 77 — в
Из всех инвестпроектов, планируемых в крымской СЭЗ, 77 — в
— Сейчас инвесторы самостоятельно подбирают площадку для проекта, а затем обращаются к нам с предложением заключить соглашение и передать им выбранный имущественный комплекс в аренду на 49 лет, — говорит министр экономического развития РК Андрей Мельников. — Кроме того, есть три проекта создания хозяйственных обществ с ГУП РК «Солнечная Таврика». Пока рабочая группа изучает возможность их воплощения, потому что такие проекты являются косвенной приватизацией, и форма ООО не до конца защищает интересы республики.
Из 121 инвестпроекта, которые вошли в активную стадию, к
В селе Песчаном Бахчисарайского района база отдыха «Лесник» станет современным рекреационным комплексом. Сразу несколько проектов реализуется в Черноморском районе: в селе Оленевка строят трехэтажную гостиницу, объекты
В перспективе инвесторам предложат готовые площадки на базе действующих санаториев. Пять из них находятся в Ялте, три — в Алупке, пять — в Евпатории. Все они расположены в привлекательных прибрежных местах, на так называемой первой линии. Но вот сами здания не модернизировали с советских времен, и их большая часть нуждается в капитальном ремонте, а порой сносе и строительстве на их месте новых корпусов. Если привести спальные корпуса и общепит к современным стандартам, санатории смогут круглый год принимать отдыхающих. Но на это нужны немалые средства, которых в бюджете республики просто нет.
— У нас непростая задача — эффективно управлять санаториями на протяжении года, чтобы выйти на самоокупаемость, а затем предложить их инвесторам, — говорит министр. — Сейчас мы формируем инвестпаспорта объектов и, как только завершим эту работу, выставим их на конкурсы. Основными критериями при выборе инвесторов будут объем планируемых вложений, сохранение штата сотрудников и гарантия трудоустройства. В отдельных случаях к ним добавится требование сохранить профиль учреждения, так как мы не хотим, чтобы санатории стали дачами и отелями. И инвесторы должны будут это гарантировать.
Большинство же санаториев, напротив, нуждается в перепрофилировании, потому что имеют противотуберкулезную специализацию. Строили их, чтобы лечить больных из всех 15 республик СССР, что давно уже не актуально. Да и уровень заболеваемости туберкулезом с тех пор, к счастью, значительно сократился, так что теперь нет смысла в таком количестве профильных учреждений.
Комментарий.
Решение о передаче санаториев для организации инвестплощадок принято потому, что даже те из них, которые находятся на плаву, без финансовой помощи долго не протянут. Поскольку курортная отрасль очень привлекательна для инвесторов, мы хотим передать им санатории для модернизации. При этом учреждения должны сохранить статус санаториев, но профиль их может быть изменен. Тем более сейчас очень много новых направлений в лечении и оздоровлении, которые в Крыму вообще не представлены. Их появление даст возможность туристам поправлять здоровье не в Европе, а в Крыму, что станет толчком для развития санаторного лечения. Надеюсь, до 2020 года начнется модернизация учреждений, потому что, как только будет открыто железнодорожное сообщение Крыма с материком, поток туристов вырастет, и нужно быть готовыми принять их достойно.