Россельхознадзор снова запретил «Бабушкину крынку»
Россия с 28 марта запрещает ввоз на свою территорию продукции с двух белорусских предприятий.
Россия с 28 марта запрещает ввоз на свою территорию продукции с двух белорусских предприятий.
В очередной раз под ограничение попала молочная компания «Бабушкина крынка’из-за нарушений российских
Также запрещен ввоз говядины с Могилевского мясокомбината
По словам Сергея Данкверта, случай с «Бабушкиной кранкой» подтверждает отсутствие контроля со стороны ветеринарных служб за безопасностью продукции. В связи с этим принято решение ввести ограничения на поставки не только сыра, но и всей молочной продукции этого предприятия.
«Ограничение будет действовать до предоставления информации об устранении выявленных недостатков», — сказал глава Россельхознадзора.
Касаясь вопроса, связанного с доследственной проверкой по «делу Данкверта», которое ведется в Беларуси, С. Данкверт сообщил, что Россельхознадзор направил в прокуратуру РФ ответы на вопросы белорусской прокуратуры. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался.