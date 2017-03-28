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17:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор снова запретил «Бабушкину крынку»

Россия с 28 марта запрещает ввоз на свою территорию продукции с двух белорусских предприятий.

Источник: Ежедневник.by

В очередной раз под ограничение попала молочная компания «Бабушкина крынка’из-за нарушений российских ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает «Интерфакс».

Также запрещен ввоз говядины с Могилевского мясокомбината из-за обнаружения листерий. Причина запрета на ввоз сыра компании «бабушкина крынка» — консервант натамицин. Ранее продукция «Бабушкиной крынки» уже попадала под запрет из-за использования натамицина.

По словам Сергея Данкверта, случай с «Бабушкиной кранкой» подтверждает отсутствие контроля со стороны ветеринарных служб за безопасностью продукции. В связи с этим принято решение ввести ограничения на поставки не только сыра, но и всей молочной продукции этого предприятия.

«Ограничение будет действовать до предоставления информации об устранении выявленных недостатков», — сказал глава Россельхознадзора.

Касаясь вопроса, связанного с доследственной проверкой по «делу Данкверта», которое ведется в Беларуси, С. Данкверт сообщил, что Россельхознадзор направил в прокуратуру РФ ответы на вопросы белорусской прокуратуры. От дальнейших комментариев по этому поводу он отказался.

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