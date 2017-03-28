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15:35 (мск), источник: ТАСС

Выставка «Иннопром» впервые пройдет без бюджетного финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Международная промышленная выставка «Иннопром» впервые пройдет в 2017 году без бюджетного финансирования. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор деловой программы выставки Антон Атрашкин.

«Для нас это серьезный эксперимент. Было подписано соглашение между Свердловской областью, Минпромторгом РФ и оператором выставки группой компаний “Формика” о том, что бренд “Иннопром” передается в аренду на 10 лет организаторам, а Свердловская область прекращает финансирование проекта. Мы считаем, что это правильное решение, так как изначально задача региона была поддержать выставку на первом этапе и раскрутить проект. Но сейчас “Иннопром” уже не ребенок, он вырос, и его пора отпустить из бюджетной семьи», — отметил Атрашкин.

Ранее Свердловская область ежегодно выделяла на проведение выставки по 100 млн рублей. «Говорить об окупаемости мы сможем только после того, как подведем итоги работы выставки. Но могу сказать, что мы, пожалуй, единственное международное конгрессно-выставочное мероприятие в России, которое финансирует само себя. При этом мы не собираемся снижать заданную планку стандартов организации из-за того, что государство больше не финансирует нас, в частности, наша церемония открытия, как всегда, пройдет на очень высоком технологическом уровне», — уточнил он.

«Иннопром» — международная промышленная выставка в России, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В работе «Иннопром-2016» приняли участие 638 компаний из 17 стран мира — США, Австрии, Китая, ЮАР, Германии, Чехии, Японии, Тайваня, Италии. Выставку посетили более 40 иностранных делегаций — потенциальных покупателей российских машин, оборудования и станков, было подписано 76 соглашений на сумму 4,5 млрд руб.

В 2017 году выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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