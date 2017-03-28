В Екатеринбурге снесли незаконную закусочную

Об этом Накануне.RU сообщили в УФССП России по Свердловской области и в пресс-службе мэрии.

«Объект частично располагался за границами земельного участка, принадлежащего его владельцу, он не соответствовал градостроительному регламенту той земельной зоны, в которой был расположен. Для строительства подобных объектов необходимо получение специальных разрешений, которых не было у хозяев киоска», — рассказал начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрий Юрин.