В Екатеринбурге снесли незаконную закусочную
Сегодня приставы
Сегодня приставы
Об этом Накануне.RU сообщили в УФССП России по Свердловской области и в
«Объект частично располагался за границами земельного участка, принадлежащего его владельцу, он не соответствовал градостроительному регламенту той земельной зоны, в которой был расположен. Для строительства подобных объектов необходимо получение специальных разрешений, которых не было у хозяев киоска», — рассказал начальник отдела
Незаконной эта постройка была признана еще 10 ноября 2016 года — соответствующее решение вынес