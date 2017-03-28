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15:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге снесли незаконную закусочную

Сегодня приставы Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга проследили за сносом незаконно возведенной закусочную, где продавали выпечку и напитки.

Об этом Накануне.RU сообщили в УФССП России по Свердловской области и в пресс-службе мэрии.

«Объект частично располагался за границами земельного участка, принадлежащего его владельцу, он не соответствовал градостроительному регламенту той земельной зоны, в которой был расположен. Для строительства подобных объектов необходимо получение специальных разрешений, которых не было у хозяев киоска», — рассказал начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрий Юрин.

Незаконной эта постройка была признана еще 10 ноября 2016 года — соответствующее решение вынес Верх-Исетский районный суд города. Добровольно исполнить решение суда должник отказался, хотя ему неоднократно вручалось требование об исполнении решения суда, а также о явке к судебному приставу-исполнителю. Закусочную пришлось снести в принудительном порядке. Теперь собственник должен возместить средства, потраченные на снос, администрации Екатеринбурга.

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