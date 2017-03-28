Крымская «Массандра» возвращает свои позиции в Европе

Предприятие оказалось под санкциями после воссоединения Крыма с Россией.
«Мы можем смело сказать, что санкции нам не помеха и маленькими шагами мы возвращаем себе былую любовь наших потребителей и приобретаем новых ценителей в Европе», — сказала Павленко в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».
По ее словам, крымские вина уже получили признание на многих международных выставках.
«Массандра» — предприятие Управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. «Массандра» производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.