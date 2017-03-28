Крымская «Массандра» возвращает свои позиции в Европе

Предприятие оказалось под санкциями после воссоединения Крыма с Россией.

«Мы можем смело сказать, что санкции нам не помеха и маленькими шагами мы возвращаем себе былую любовь наших потребителей и приобретаем новых ценителей в Европе», — сказала Павленко в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По ее словам, крымские вина уже получили признание на многих международных выставках.