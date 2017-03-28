Горвласти: Мы остались с проблемой аварийщиков «один на один»

В прошлом году областной центр получил из федерального бюджета 100 млн рублей для расселения 9 аварийных домов, новые квартиры в этом году должны получить 52 семьи, 15 из них уже получили ключи, отметил Зуев.

Для расселения аварийных домов в 2017 году необходимо 857,9 млн рублей, в 2018 году — 726 млн рублей, в 2019-м 313 млн рублей, добавил вице-мэр.