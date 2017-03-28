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18:21 (мск), источник: Новый Калининград

Горвласти: Мы остались с проблемой аварийщиков «один на один»

На расселение аварийных домов областному центру в ближайшие три года потребуется около 2 млрд рублей. Об этом во вторник на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель главы городской администрации Александр Зуев, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

В прошлом году областной центр получил из федерального бюджета 100 млн рублей для расселения 9 аварийных домов, новые квартиры в этом году должны получить 52 семьи, 15 из них уже получили ключи, отметил Зуев.

Для расселения аварийных домов в 2017 году необходимо 857,9 млн рублей, в 2018 году — 726 млн рублей, в 2019-м 313 млн рублей, добавил вице-мэр.

Градоначальник Александр Ярошук пояснил журналистам, что в городском и областном бюджетах таких денег нет. «По переселению из ветхого и аварийного жилья уже два года нет финансирования федерального бюджета. И мы, по большому счету, один на один с этой проблематикой. И мы какие деньги можем — выделяем, очередь двигается. За время работы программы 1267 семей получили новые квартиры. На сегодняшний день мы должны переселить 1167 человек. Это очень больше количество. И без помощи без федерального правительства ни бюджет области, ни бюджет города с этой проблемой не справятся. Поэтому мы очень надеемся, что программа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет все-таки продлена в РФ», — сказал Ярошук.

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