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15:52 (мск), источник: Фонтанка

Смольный «подровняет» газоны по поребрикам

Чтобы предотвратить появление пыли в Петербурге, дорожники уберут лишний грунт с газонов: на площади около ста квадратных метров снимут всё, что выше поребрика.

Источник: Фонтанка

Как сообщили 28 марта в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного, работы начнутся в апреле, когда земля окончательно оттает и может оказаться на дорогах и тротуарах. Отмечается, что подобный способ практикуется с 2015 года. Кроме того, в апреле начнется месячник благоустройства, когда часть улиц отмоют с шампунем, а потом займутся озеленением.

В комитете заявили, что в марте пылевых бурь в Северной столице не было, что подтверждают данные круглосуточного мониторинга окружающей среды, которые находятся в открытом доступе. Чиновники заявили, что в этом году впервые ни разу — даже в период сильных ветров — не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли в воздухе на улицах города. В Смольном это связывают с переходом на песок и отказом от зимней обработки дорог солью. К примеру, в 2015 году зимой использовали соль, а в марте того же года зафиксировали 44 случая ПДК.

Однако активисты общественного движения «Красивый Петербург» провели замеры грязи на улицах и выяснили, что уровень запыленности превышен в 25 раз. В комитете ответили, что это не грязь, а грунтовые наносы, которые не попадают под регламент.

Напомним, в этом году потепление позволило начать уборку улиц раньше срока, но, по мнению СМИ, сезон пыльных бурь все-таки начался.

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