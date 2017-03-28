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15:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителям Троицка могут запретить использовать воду из-под крана

Специалисты обнаружили в воде повышенное содержание марганца.

Источник: AP 2017

Вода из-под крана может быть небезопасна для здоровья жителей Троицка из-за повышенного содержания марганца, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты уже проинформировали о результатах исследования водоснабжающую организацию, городскую администрацию и прокуратуру, а также предложили прекратить водоснабжение и организовать подвоз качественной питьевой воды.

В ведомстве отмечают, что похожая ситуация была зарегистрирована в городе весной 2015 года: в реке Уй, откуда берут воду для снабжения Троицка, зафиксировали превышение допустимой концентрации марганца, магния, цинка и кадмия, а на очистных сооружениях не оказалось нужного оборудования. Тогда администрацию города через суд обязали провести реконструкцию, однако это требование, по данным управления Роспотребнадзора, до сих пор не выполнено.

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