Жителям Троицка могут запретить использовать воду из-под крана

Вода из-под крана может быть небезопасна для здоровья жителей Троицка из-за повышенного содержания марганца, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты уже проинформировали о результатах исследования водоснабжающую организацию, городскую администрацию и прокуратуру, а также предложили прекратить водоснабжение и организовать подвоз качественной питьевой воды.

В ведомстве отмечают, что похожая ситуация была зарегистрирована в городе весной 2015 года: в реке Уй, откуда берут воду для снабжения Троицка, зафиксировали превышение допустимой концентрации марганца, магния, цинка и кадмия, а на очистных сооружениях не оказалось нужного оборудования. Тогда администрацию города через суд обязали провести реконструкцию, однако это требование, по данным управления Роспотребнадзора, до сих пор не выполнено.