В Башкирии вносятся изменения в закон о капремонте многоквартирных домов

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона РБ Сергей Афонин представил законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

Согласно вносимым изменениям, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капремонт будет проводиться без включения дома в краткосрочный план реализации республиканской программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий. Ремонт будет вестись за счет средств Регионального оператора, предусмотренных для обеспечения финансовой устойчивости его деятельности.

По словам Сергея Афонина, сегодня Региональный оператор в состоянии выделить на эти цели более 200 млн рублей.