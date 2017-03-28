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15:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вносятся изменения в закон о капремонте многоквартирных домов

УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана был рассмотрен ряд вопросов, касающихся жилищно-коммунальной сферы.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона РБ Сергей Афонин представил законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

Согласно вносимым изменениям, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капремонт будет проводиться без включения дома в краткосрочный план реализации республиканской программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий. Ремонт будет вестись за счет средств Регионального оператора, предусмотренных для обеспечения финансовой устойчивости его деятельности.

По словам Сергея Афонина, сегодня Региональный оператор в состоянии выделить на эти цели более 200 млн рублей.

«В случае нехватки требуемых средств на ремонт дополнительные ресурсы будут изысканы за счет бюджетных источников», — уточнил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

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