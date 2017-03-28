В Башкирии вносятся изменения в закон о капремонте многоквартирных домов
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана был рассмотрен ряд вопросов, касающихся
УФА, 28 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На заседании Президиума Правительства Башкортостана был рассмотрен ряд вопросов, касающихся
Министр
Согласно вносимым изменениям, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капремонт будет проводиться без включения дома в краткосрочный план реализации республиканской программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий. Ремонт будет вестись за счет средств Регионального оператора, предусмотренных для обеспечения финансовой устойчивости его деятельности.
По словам Сергея Афонина, сегодня Региональный оператор в состоянии выделить на эти цели более 200 млн рублей.
«В случае нехватки требуемых средств на ремонт дополнительные ресурсы будут изысканы за счет бюджетных источников», — уточнил