В Челябинской области минимущества впервые выдало лицензию на недра без торгов

В минимущества пояснили, что ранее недропользователь, получивший лицензию на геологическое изучение данного участка, установил факт открытия месторождения. До 2015 года в регионе не открывались новые месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

«В случаях, когда инвестор открыл месторождение, по праву первооткрывателя он имеет все основания получить лицензию на последующую добычу без аукциона», — пояснил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. Он отметил, что установленный порядок позволяет рассчитывать на активизацию в регионе геологоразведки, которая отличается высокой капиталоемкостью.

По оценкам, запасы строительного камня на месторождении составляют 2,5 миллиона кубометров. За право в дальнейшем производить разведку и разработку месторождения ООО «Артезиан» должен оплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 259 тысяч рублей.