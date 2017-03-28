Более 220 работникам проектного института в Челябинске задерживают зарплату на 18 млн рублей — прокуратура
Челябинск. 28 марта.
Челябинск. 28 марта.
Отмечается, что в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа на взыскание около 5 млн рублей задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.
Гендиректору ОАО «Челябгипромез» внесено представление с требованием погашения задолженности, также возбуждено дело по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).
В настоящее время проверка продолжается, устранение нарушений поставлено на контроль.
ОАО «Челябгипромез» — институт по проектированию металлургических заводов, сотрудничает практически со всеми крупными предприятиями Челябинской и Свердловской областей. Организация подконтрольна