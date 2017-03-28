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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Более 220 работникам проектного института в Челябинске задерживают зарплату на 18 млн рублей — прокуратура

Челябинск. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Советского района Челябинска проводит проверку по факту обращения работников ОАО «Челябгипромез», связанного с долгами по зарплате.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает во вторник, что, как установлено, выплату зарплаты задерживают 224 работникам предприятия. Долг есть также перед 42 уволенными сотрудниками, говорится в сообщении. Общая сумма долга — более 18 млн рублей.

Отмечается, что в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа на взыскание около 5 млн рублей задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Гендиректору ОАО «Челябгипромез» внесено представление с требованием погашения задолженности, также возбуждено дело по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время проверка продолжается, устранение нарушений поставлено на контроль.

ОАО «Челябгипромез» — институт по проектированию металлургических заводов, сотрудничает практически со всеми крупными предприятиями Челябинской и Свердловской областей. Организация подконтрольна экс-гендиректору «Челябгипромеза», первому заместителю председателя гордумы Челябинска Сергею Овчинникову.

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